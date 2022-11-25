Зазначається, що мова йде саме про втрати Росії в живій силі у вигляді безповоротних і санітарних - убитими й пораненими.

Навіть коли інтенсивність бойових дій на фронті знижується, російські війська в Україні щодня втрачають убитими і пораненими близько 400-600 солдатів. Під час активних боїв втрати окупантів зростають до 1000 на день.

"Коли активні бойові дії - буває до тисячі в день убитих і поранених у російської армії. Коли не активні - до 600-400. Нижче 400 я взагалі такого не пам'ятаю", - розповів радник офісу президента Олексій Арестович в ефір "Фейгін LIVE".

Він уточнив, що мова йде про втрати Росії в живій силі у вигляді безповоротних і санітарних - убитими й пораненими.

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"Багато, загалом. Починаються активні бойові дії, або з їх боку, або з нашої, різко полізло у них вгору. Ми стабільно кладемо зараз батальйон. Це в основному на напрямку Соледар-Бахмут. Там вони посилають хвилями атаки, з відповідним результатом", - зазначив радник ОП.

За словами Арестовича, на цьому напрямку погано навчених воювати мобілізованих росіян вже не менше 50%.

"Вони основний кістяк військ зараз представляють. Кадрові виведені на російській і білоруській території відновлюються для майбутніх звершень. А на 1-й і 2-й лініях фронту не менше 50% мобілізованих, може і 60% подекуди", - розповів він.

Також Арестович зазначив, що російські "мобіки" зараз тягнуть основне навантаження війни

"Рівень бойових дій впав. Але їх просто багато - вони наситили фронт", - сказав радник ОП.

Війна в Україні: втрати Росії

Як писав УНІАН, за даними Forbes, Росія за 9 місяців повномасштабної війни проти України витратила чверть свого бюджету, і далі бойові дії будуть обходитися Кремлю ще дорожче.

Додамо, що за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 24 листопада втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення склали вже 85 720 своїх військових.

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