Росіяни перекидають додаткові сили, а українська армія робить усе, щоб їх "відмінусувати".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові утримують ключові рубежі на всіх напрямках фронту, на деяких - готують просування вперед.

"Дуже уважно й детально розглянули на ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, також зафіксоване перекидання окупантами додаткових сил.

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"Робимо все, щоб "відмінусувати" ці їхні сили", - сказав глава держави.

Він подякував усім, хто воює й працює заради України.

"Ми з вами витримали дев’ять місяців повномасштабної війни, і Росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз! У єдності й допомагаючи одне одному", - наголосив президент.

Війна в Україні: останні новини

За даними Генштабу, за добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів та їхньої техніки.

Росіяни за день завдали два авіаційних удари та здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об'єктах.

Також російські війська посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи в окупованому Скадовському районі Херсонської області.

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