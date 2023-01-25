Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію на різних напрямках, йдеться у вечірньому зведенні.

"Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, артилерійських обстрілів зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині.

Також в Генштабі поінформували, що на Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка - Донецької.

Крім того, на Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони сімнадцяти населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині.

"На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині. На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали шістнадцять населених пунктів, зокрема Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні – актуальне

Сьогодні стало офіційно відомо про те, що ЗСУ залишили Соледар, де російська армія сточила вже не один підрозділ об броню українських військових.

Разом з тим ЗСУ залишаються у Бахмуті, поки у місті є умови його утримувати.

Напередодні ЗМІ дізналися про прохання Вашингтона до Києва облишити кровопролитні бої на Донбасі і зосередитися на звільненні півдня. Проте Зеленський не готовий відмовитися від Бахмута.

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