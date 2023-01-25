Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога.

Упродовж доби українські захисники знищили ворожий літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та два БпЛА типу "Орлан-10", йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу "Орлан-10". А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 25 січня захисники "відкобзонили" ще 910 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 123 080 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

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