Західні союзники закликають Україну відмовитися від жорстоких битв за Бахмут і зосередитися на південному наступі.

Офіційні особи США і заходу закликають Україну переключити свою увагу з жорстоких багатомісячних боїв у Бахмуті на пріоритетний потенційний наступ на півдні. Однак неясно, чи готовий президент Володимир Зеленський відмовитися від Бахмута.

Про це пише CNN посилаючись на представників США та України. Західні чиновники вважають, що Бахмут зараз менш привабливий у військовому відношенні з точки зору будь-якої інфраструктури, ніж міг би бути, якби він не був так зруйнований артилерійськими обстрілами.

Американські й західні офіційні особи вважають, що Бахмут не має великого стратегічного значення для України, тому в останні тижні вони почали пропонувати Києву скоротити свої втрати на цьому напрямку. І зосередитися замість цього на плануванні наступу на півдні.

Відео дня

Це було частиною повідомлення, озвученого трьома високопосадовцями адміністрації Байдена, які відвідали Київ минулого тижня.

На зустрічі з Володимиром Зеленським заступник радника з нацбезпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман і заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль заявили, що США хочуть допомогти Україні відійти від битви на виснаження в Бахмуті, і замість цього зосередити увагу на стилі механізованої маневреної війни, яка використовує швидкі, непередбачені дії проти Росії, повідомили джерела CNN, знайомі з їхнім обговоренням.

За словами офіційних осіб, сотні броньованих машин, які США і європейські країни надали Україні за останні тижні, у тому числі 14 британських танків, покликані допомогти Україні здійснити цей перехід.

Однак поки неясно, чи готовий Зеленський відмовитися від Бахмута. За словами джерел CNN, президент України вважає, що утримання Бахмута дасть нашій країні більше шансів повернути собі весь Донбас. Зеленський також вважає, що в разі захоплення Росією Бахмута це дасть окупантам можливість просунутися далі до стратегічно важливих міст - Слов'янська і Краматорська.

Бахмут також є важливим символом українського опору. За словами західного чиновника, він "має значення, тому що росіяни зробили його важливим - можливо, навіть більше, ніж місцевість". Американський військовий чиновник також скептично ставиться до того, що Україна залишить Бахмут - не через його значення на полі бою, а тому, що важливим є його стратегічне значення для обміну меседжами.

Крім цього, є також деякі переваги в спробі вимотати росіян на цьому напрямку. Росія за останні кілька місяців кинула туди десятки тисяч "погано обладнаних і погано навчених" солдатів. Але попри чисельну перевагу, нові війська не змінили динаміку бойових дій.

Утім, Україна також несе величезні втрати в бою і щодня витрачає величезну кількість артилерійських боєприпасів - стиль ведення бойових дій, який США не вважають стійким. За словами представника західної розвідки, у Росії як і раніше більше артилерії і живої сили, а ПВК "Вагнера" використовує тисячі ув'язнених, щоб "закидати тілами" фронт.

Офіційні особи США сподіваються, що остання поставка бронетехніки і нещодавно розширена підготовка українських військових у Німеччині спонукають Україну змінити свою тактику, пише CNN.

Захист фортеці Бахмут - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська вже кілька місяців не можуть захопити місто Бахмут Донецької області. Після звільнення Харківщини та Херсона цей напрямок став одним із найгарячіших на фронті.

Окупанти продовжують намагатися наступати на Бахмутському напрямку, щоб захопити всю Донецьку область, проте зазнають поразки і несуть великі втрати в живій силі і техніці. У спробі оточити Бахмутську фортецю росіяни спробували обійти з флангу і захопити сусідній Соледар, однак і там вони зустріли значний опір і поки не змогли досягти своїх цілей. Проте, в РФ все одно намагаються досягти хоча б якогось успіху, закидаючи фронт "гарматним м'ясом". Як зазначили в CNN, РФ направила в Україну десятки тисяч нових військовослужбовців, але це не допомогло.

За словами Володимира Зеленського, битва за Донбас і південь триває, і Україна знає, як відповідати ворогові.

Вас також можуть зацікавити новини: