Наразі Україна не підтверджує цю інформацію.

У Генштабі Збройних сил України спростували заяви російського Міноборони про початок великого контрнаступу українських захисників.

У відомстві заявили Reuters, що не коментуватимуть фейки росіян.

Українські військові повідомили виданню в понеділок, 5 червня, що не мають інформації про "великий наступ, який, за заявами Міноборони Росії, розпочали ЗСУ на Донецькому напрямку".

Відео дня

"У нас немає такої інформації і ми не коментуємо будь-який фейк", - сказав у коментарі виданню неназваний речник Генштабу ЗСУ.

Чутки про початок контрнаступу

Міноборони РФ заявило, що вранці 4 червня ЗСУ почали контрнаступ на п'яти ділянках фронту на "Південно-Донецькому напрямку". Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) підтримав вкид відомства країни-агресора.

У відповідь СтратКом ВСУ попередив, що ворог придумав нову інформаційно-психологічну атаку (ІПСО) для деморалізації українців. Росіяни підготували для пропаганди в соціальних мережах старі ролики і фото про втрати України. Вони будуть публікувати подібні матеріали, навіть якщо самого контрнаступу за фактом не буде, вказав СтратКом.

Вас також можуть зацікавити новини: