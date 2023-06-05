Російський терорист заявив, що побачив у заяві Міноборони РФ "значну частку правди". За його словами, фронт вже "похитнувся" в районі Волновахи.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) підтримав повідомлення Міноборони РФ про те, що ЗСУ нібито почали контрнаступ, заявивши, що бачить в цій ІПСО (інформаційно-психологічній операції) "частку правди".

Про це він повідомив у своєму Telegram: "Не виключаю, що - на цей раз - в заяві МО РФ є значна частка правди і наступ ворога ПОЧАВСЯ. Підкреслюю - тільки ПОЧАВСЯ", - написав Гіркін.

Терорист вказав, що ЗСУ діють за "класичною схемою" битв Другої світової війни, похвалившись, що його прогнози з цього приводу виправдалися.

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На його думку, Україна застосувала на кордоні відволікаючі атаки ДРГ і, згідно з даними певних джерел, пішла на прорив на Волноваському напрямку. Гіркін підкреслив, що російський фронт поки що "тримається", проте Україна все ще не задіяла "свої головні сили", тому Волноваха - тільки один з можливої серії великих ударів.

"Противник ще не задіяв повністю свої головні сили. Можливо, що удар на Волноваху - при всьому відносно великому масштабі - є тільки "одним з". А вже головним або допоміжним - це зрозуміємо сьогодні-завтра, оскільки допоміжні удари наносяться ("по науці") на день-два раніше головного", - вказав він.

Терорист "навангував", що в найближчі кілька днів напруження боїв масштабується, а їхній результат визначити ніхто не може, адже все тільки "починається".

"Ще не вечір" - стратегічна ініціатива знаходиться в руках противника, та й (в крайньому випадку) "козир на відігратися" - на Придністров'ї - у нього все одно "невбиваний" є", - вважає Гіркін.

Росія організувала ІПСО про початок контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, що сьогодні Міноборони РФ оголосило про початок українського контрнаступу. За версією ворожого відомства, українська армія почала діяти вранці 4 червня на п'яти ділянках фронту на "Південно-Донецькому напрямку".

У відповідь СтратКом ВСУ попередив, що ворог придумав нову інформаційно-психологічну атаку (ІПСО) про початок контрнаступу з метою деморалізації українців. Окупанти підготували для пропаганди в соціальних мережах старі ролики і фото про втрати України. Вони будуть публікувати подібні матеріали, навіть якщо самого контрнаступу за фактом не буде, вказав СтратКом.

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