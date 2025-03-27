Ворог втратив майже сотню крилатих ракет.

У Генеральному штабі розповіли про наслідки удару Збройних сил України по аеродрому "Енгельс" 20 березня.

Як повідомили у Генштабі, за уточненою інформацією, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Це відбулось, зокрема, і внаслідок вторинної детонації.

"Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року", - уточнили у Генштабі.

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Також зазначається, що внаслідок ударів по місцях зберігання авіаційного пального були знищені значні його запаси, що негативно впливає на можливість росіян забезпечувати бойові дії.

Удар о аеродрому Енгельс - що відомо

Нагадаємо, минулого тижня СБУ та ССО завдали дронових атак по аеродрому "Енгельс" в Саратовській області РФ. Внаслідок атаки на аеродромі сталася пожежу, вибухи та вторинна детонація боєприпасів. Крім того, під час атаки ворожа ППО була не спроможна протидіяти українським безпілотникам.

У британській розвідці зазначали, що цей удар був "найуспішнішою" атакою по ворожих боєприпасах за 2025 рік. Підкреслювалось, що атака "завдала значної шкоди" та "ймовірно, зірве ударні операції з цього аеродрому".

Водночас військовий аналітик Олексій Гетьман зазначав, що для повного знищення аеродрому потрібно здійснити атаку не дронами, а ракетами, і це "лише питання часу".

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