Знімки з космосу підтверджують те, на що натякали відео, зняті очевидцями під час пожежі.

Удар українських дронів по аеродрому Енгельс під Саратовом був вельми результативним. Про це свідчать супутникові знімки від компанії Maxar, проаналізовані проектом "Схеми".

На знімках американської аерокосмічної компанії Maxar від 21 березня добре видно пошкодження на території складів з боєприпасами аеродрому "Енгельс-2". Зокрема, помітно, що на місці деяких будівель залишилися великі вирви від вибухів.

"Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений", – розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі "Схемам".

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Удар по аеродрому Енгельс: останні новини

Як писав УНІАН, учора на російському військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області пролунали потужні вибухи. Як стало відомо трохи згодом, це відбулося внаслідок успішної атаки українських дронів-камікадзе. Удар припав точно на склад із крилатими ракетами Х-555 і Х-101 для бомбардувальників, які базуються на цьому аеродромі.

За словами військового оглядача, експерта з авіації Валерія Романенка, українці впіймали росіян на дурній помилці. Окупанти витягнули на відкритий майданчик десятки контейнерів з ракетами, що зафіксували супутники. Одразу ж по аеродрому були запущені дрони.

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