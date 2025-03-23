Експерт зазначив, що аеродром зруйнований не повністю і росіяни його відновлюють.

Попри те, що Збройні сили України вже неодноразово уражали аеродром "Енгельс", росіяни продовжують його активно використовувати, однак знищення аеродрому – це лише питання часу. Про це розповів в ефірі "Українського радіо" військовий аналітик Олексій Гетьман.

Він зазначив, що аеродром зруйнований не повністю і росіяни його відновлюють.

"Можна припускати, що ця атака (по аеродрому) все ж таки була дронами, а не ракетами. Бо коли вже наші ракети будуть готові для використання, тоді наступна атака зруйнує аеродром "Енгельс" так, що відновлювати його буде дуже довго чи взагалі неможливо. Це питання часу", - зазначив експерт.

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Він нагадав, що авіабаза "Енгельс" – одна із ключових баз російської дальньої авіації, звідки регулярно злітають Ту-95 для атак крилатими ракетами по території України, і до яких Україна " може дотягнутися і дотягнулася".

Відповідаючи на питання про те, скільки часу знадобиться на відновлення аеродрому, Селезньов зазначив, що якщо зруйнували лише склад ракет, то він відновиться доволі швидко. Адже росіяни за місяць можуть виробляти від 100 до 150 різних всіх ракет: і Х-101, і Х-555, "кинджали", "калібри", "іскандери".

"Але якщо зруйнували літаки, то це вже серйозно. Тобто, наступна атака, яку вони планують, може бути не такою потужною", - зазначив він.

Удар по аеродрому "Енгельс" - новини

20 березня на російському військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області прогриміли потужні вибухи. Вони стали результатом успішної атаки українських дронів-камікадзе.

Супутникові знімки свідчать, що на місці деяких будівель залишилися великі вирви від вибухів. Авіаексперт Анатолій Храпчинський сказав проєкту "Схеми", що там стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95.

Також у мережі поширили інформацію про можливу загибель двох пілотів Ту-95МС.

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