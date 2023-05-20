На Бахмутському напрямку російські війська продовжують вести наступальні дії, важкі бої тривають за місто-фортецю Бахмут.

Російські окупанти за поточну добу зосереджували основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там відбулося 39 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 20 травня. Зазначається, що найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

Зокрема, українські військові відбили численні атаки росіян в районі міста Мар'їнка. Також на Мар'їнському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Красногорівки. Окрім цього, під російські обстріли потрапили Гостре, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

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На Бахмутському напрямку російські війська продовжують вести наступальні дії, важкі бої тривають за місто-фортецю Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білої Гори. Росіяни завдали ракетних і авіаційнгих ударів по районах Слов'янська і Дружківки, Бахмута, Іванівського, Білої Гори і Торецька. Загалом від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському і Шахтарському напрямках росіяни безуспішно вели наступальні дії. Поблизу Авдіївки, Вугледара і Пречистівки ворогом були завдані авіаційні удари. Також окупанти з артилерії обстріляли райони 8 населених пунктів Донецької області.

На Куп'янському і Лиманському напрямках протягом доби російські загарбники наступальних дій не проводили. Агресор завдав кілька авіаційних ударів, а під артилерійські та мінометні обстріли противника на цих напрямках потрапили 10 населених пунктів Харківщини, 4 - Луганщини, і 3 - Донеччини.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом цієї доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Чернігівській, Сумській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також зазначили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують вести оборонні дії. А на Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, сьогодні українська авіація завдала 8 ударів по росіянах на різних напрямках фронту. Також було знищено одну "важливу" ціль окупантів. А наші артилеристи і ракетники уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки російської армії.

Тим часом, сьогодні вдень ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про захоплення міста Бахмут на Донеччині. Але цю інформацію спростували в Міністерстві оборони України. За словами Ганни Маляр, українські військові "контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор".

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