Наші оборонці контролюють частину міста.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вдень 20 травня заявив, що Бахмут на Донеччині повністю захоплений окупантами. Цю інформацію спростували в українському Міністерстві оборони.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, станом на зараз наші оборонці "контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор".

"В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак", – написала вона.

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Повну окупацію українського міста-фортеці не підтверджує й спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий

"Це неправда. Наші підрозділи продовжують бої в Бахмуті", – сказав він в коментарі Reuters.

Ситуація в Бахмуті - останні новини

Цього тижня під час контратак українські військові, як констатували аналітики, перехопили тактичну ініціативу і домоглися успіхів у районі Бахмута.

На цьому тлі Росія стягнула до Бахмута елітні підрозділи. Про нарощування живої сили ворога на цьому напрямку повідомляли в Міноборони України.

Заступниця міністра також повідомляла, що станом на 18 травня українські сили оборони просувалися на 500 метрів - 1 кілометр у передмісті міста-фортеці. Загалом українською стороною повідомлялося про звільнення на цьому напрямки від окупантів до 20 квадратних кілометрів.

В українському оборонному відомстві також розкрили шокуючі дані про втрати ворога під Бахмутов. Вони вже досягли до 70 тисяч осіб.

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