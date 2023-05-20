Зокрема, РФ має намір захопити Бахмут, аби заявити хоч про якийсь успіх у війні проти України.

Влада Російської Федерації продовжує вважати захоплення Бахмута ключовою терміновою метою у війні проти України.

"В останні чотири дні, досить імовірно, що Росія передислокувала до декількох батальйонів для зміцнення Бахмутcького сектору", - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, цьому передували тактичні успіхи українських сил, здобуті на флангах біля міста до середини травня, і публічно озвучені сумніви щодо налаштованості сил групи "Вагнер" продовжувати бойові дії у цьому секторі.

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При цьому, оскільки Росія імовірно тримає в Україні відносно невелику кількість незадіяних бойових підрозділів, ця передислокація свідчить про значну рішучість російського командування.

"Керівництво Росії імовірно продовжує вбачати захоплення Бахмута як ключову невідкладну воєнну мету, яка би дозволила їм стверджувати про певний рівень успіху у конфлікті", - заявила розвідка.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія стягнула до Бахмуту елітні підрозділи, але фланги росіян, схоже, залишаються слабкими. Аналітики відзначили, що ЗСУ своїми контратаками, імовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ в Бахмуті і змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених і локальних наступальних зусиль, як, ймовірно, і планувало українське командування.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, українські військові продовжують просуватися на флангах під Бахмутом. Утім, звільнення територій дається нелегко, оскільки російські окупанти активно намагаються повернути втрачені позиції.

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