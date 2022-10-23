На Херсонському напрямку мобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, зокрема у більшості з них відсутнє військове взуття.

Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ вирушає на війну з огляду на оперативну обстановку.

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"Командування не зважає на рівень їхньої підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян.

"Так, на Херсонському напрямку відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження", - зауважили у Генштабі.

Мобілізація в РФ

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, мобілізовані з Росії вже почали прибувати в зону бойових дій на тимчасово захоплених територіях. Вони оснащені засобами захисту, шоломами радянського зразка та зброєю низької якості.

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