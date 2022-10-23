Військовий експерт також нагадав, що у Росії досить великий мобілізаційний фонд.

Російські окупанти можуть піти в наступ на харківському напрямку.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий експерт Сергій Грабський.

"Безумовно, потрібно це розуміти. Всі розуміють виняткову важливість Харкова, саме тому противник просто гатить по місту, створюючи "зону смерті" в цьому напрямку. І це велика проблема, противник буде продовжувати діяти в такій же манері. Тому мова йде не про лінії оборони, а про укріплені пункти", - зазначив експерт.

Він також зазначив, що не можна недооцінювати сили противника.

"Розуміючи, з ким ми маємо справу, ми слідуємо так званим принципам маневреної оборони. Тобто оборона проти противника, який перевершує тебе в рази – чисельністю і кількістю озброєння і бойової техніки. Я завжди повторюю фразу, вона не моя, але мені дуже подобається: "Росія не настільки сильна, як здається; але не настільки слабка, як нам би цього хотілося". Потрібно це розуміти. Вона має серйозний потенціал, нехай він не вищої якості, не XXI століття, але цей потенціал є", - заявив Грабський.

Військовий експерт також нагадав, що у Росії досить великий мобілізаційний фонд.

"Можна багато і часто "пирхати" з приводу того, що якість цього мобілізованого ресурсу недостатня, але тут не про якість, а про кількість. Їх просто багато. Одна справа, воювати проти 10 ворогів, і інша справа, коли їх 100. І на кожного цього ворога має бути якийсь засіб ураження", - заявив експерт.

Грабський також зазначив, що Росія – це типова колоніальна імперія.

"Вони ніколи не шкодували своїх солдатів. Росія - це типова колоніальна імперія, де є дві метрополії, Москва і Санкт-Петербург, а все інше – це колонії. Метрополії ніколи не дбали, як живуть ці колонії до тих пір, поки ті дають якісь ресурси - людські, матеріальні, фінансові. Їм все одно, що там відбувається", - заявив експерт.

Деокупація Харківщини

Російські війська зайшли в прикордонний Вовчанськ 24 лютого.

Сили оборони України на початку вересня провели успішний контрнаступ на Харківщині. Українські прапори над Вовчанськом повернулися 12 вересня.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

Як повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов під час брифінгу 20 жовтня 2022 року, у Харківській області звільнені 544 населених пунктів. Під тимчасовою окупацією Росії залишається 32 населених пункти.

Як зазначив голова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, у разі нового наступи на Харківщину, ЗСУ готові.

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