На Бахмутському напрямку Силами оборони було відбито 12 атак противника.

Російські окупаційні війська продовжують здійснювати атаки на кількох напрямках фронту. Протягом доби на передовій відбулося 45 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Водночас на Бахмутському напрямку Силами оборони було відбито 12 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

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На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших захисників.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Наші захисники завдають вогневого ураження противнику.

Крім того, в Генштабі розповіли, що підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох складах паливно-мастильних матеріалів противника. Тим часом ворог завдав ракетного та 5 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України.

Війна в Україні: важливі новини

Вдень 9 грудня російські окупаційні війська вдарили по Купʼянську Харківської області. Внаслідок артилерійського обстрілузагинули дві жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що держава готує напрацювання, які у 2024 році змусять росіян назавжди піти з Криму.

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