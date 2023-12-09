Більша частина боєзіткнень припала на Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

На фронті тривають важкі бої, протягом доби відбулося 95 боєзіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні, розповівши про ситуацію на найгарячіших напрямках.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Спірного Донецької області.

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На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області", - йдеться у зведенні.

Також дуже гаряче на Мар’їнському напрямку, де сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, за добу наші захисники відбили 24 атаки.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках сили оборони також відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

"Водночас, на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - повідомляють у Генштабі.

На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення

Водночас підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 станції РЕБ противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти просунулися до очисних споруд Авдіївського коксохіму.

Крім того, російські джерела стверджували, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Також, як пише ISW, російські війська посилюють інтенсивність ударів плануючими бомбами по українських позиціях на лівому березі Херсонської області. Крім того, зазначається, що російські війська змінили тактику оборони на східному березі Херсонської області і тепер намагаються виснажити український особовий склад на східному березі потужними авіаційними та артилерійськими ударами.

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