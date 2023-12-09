Україна показала всьому світу, що може досягати успіху, зазначив міністр.

Україна готує напрацювання, які у 2024 році змусять росіян назавжди піти з Криму, заявив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

"Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хороші можливості для того, щоб вони (росіяни) відійшли назавжди з нашого Криму", - сказав він.

За словами Умєрова, Україна показала всьому світу, що може досягати успіху, зокрема, створивши проблеми росіянам на півострові:

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"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягти успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму".

Війна в Україні - ситуація на фронті 9 грудня

Як повідомив Генштаб ЗСУ, за останню добу на фронті в Україні сталося 95 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 11 атак, на Лиманському - атаку противника в районі спірного Донецької області, на Бахмутському - 13 атак.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська просунулися в районі Авдіївки і на заході Запорізької області. Вони наступали вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

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