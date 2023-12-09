Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули дві жінки 57 та 71 років, 30-річний чоловік отримав поранення.

Російські окупанти вдарили з артилерії по Куп'янську Харківської області, внаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули дві жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Попередньо, окупанти вдарили із артилерії близько 15:30", - заявив очільник ОВА.

За його словами, в результаті обстрілу, пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.

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"На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці", - додав Синєгубов.

Війна в Україні - останні новини

На фронті тривають важкі бої, протягом минулої доби відбулося 95 боєзіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Спірного Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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