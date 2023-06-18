Ліквідовано ворожий гелікоптер Ка-52, три іранських ударних дрони типу "Shahed" та п’ять розвідувальних безпілотників.

Сьогодні українські військові вдарили по російських пунктах управління, скупченню ворожих військових, зенітно-ракетних комплексах противниках і його складах боєприпасів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українська авіація цієї доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила один зенітно-ракетний комплекс ворога.

Крім того, знищено ворожий гелікоптер Ка-52, три іранських ударних дрони типу "Shahed" та п’ять розвідувальних безпілотників.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вдарили по двом пунктам управління, чотирьом зенітно-ракетним комплексам, двом районам скупчення російських військових та їхньої техніки, а також двом ворожим складам боєприпасів.

Водночас російські загарбники продовжують тероризувати та вбивати мирне населення України, завдаючи ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Цієї доби росіяни завдали понад 40 авіаційних ударів та здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура", - розповіли у Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські війська на Таврійському напрямку ліквідували та поранили понад чотири роти росіян.

Також було знищено та пошкоджено 77 одиниць військової техніки окупантів.

Зокрема, вертоліт Ка-52, 24 танки, 12 бойових машин піхоти, п’ять бойових броньованих машин, три легких броньованих тягачі, два бронетранспортери, два безпілотника "Орлан-10", безпілотник "Zala" та протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".

Крім того, було знищено 12 місць зберігання боєприпасів ворога.

Загалом минулої доби українські військові ліквідували 650 російських терористів, а загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року становлять 219 тис. 820 осіб.

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