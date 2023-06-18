Сили оборони за добу ліквідували два російські вертольоти.

Сили оборони України за минулу добу, 17 червня, ліквідували близько 650 російських окупантів. Загалом втрати особового складу противника з 24 лютого 2022 по 18 червня 2023 складають вже не менше 219 820 осіб

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, українські захисники знищили за добу десятки ворожої техніки, зокрема:

сім танків (3984 одиниць загалом);

23 бойові броньовані машини (7729);

12 артилерійських систем (3847);

одна РСЗВ (610);

два гелікоптери (304);

сім БПЛА оперативно-тактичного рівня (3371),

14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6571);

дві одиниці спеціальної техніки (522).

Крім того, за період широкомасштабного вторгнення, ворог втратив в Україні вже 314 літаків, 18 кораблів/катерів, 364 засоби ППО.

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Ситуація на фронті станом на 18 червня 2023 року - що відомо

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

При цьому українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу російських військових. Крім того, наші захисники знищили два зенітні ракетні комплекси ворога.

У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

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