Зокрема ліквідовано чотири ударні іранські БпЛА Shahed-136/131, один - "Ланцет".

Сили протиповітряної оборони України за минулу добу, 17 червня, та початок поточної доби, 18 червня 2023 року, знищили два ворожі ударні вертольоти Ка-52, а також 12 БПЛА різного типу.

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, зокрема ліквідовано чотири ударні іранські БпЛА Shahed-136/131, один - "Ланцет".

Також знищено сім ворожих розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

"Авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів", - зазначили у Повітряних силах.

Втрати Росії в Україні - дані Генштабу ЗСУ

Станом на вчора, за даними Генштабу, Росія втратила в Україні від початку широкомасштабного вторгнення серед іншого озброєння та техніки, зокрема, 302 гелікоптери та понад 3 тис. 360 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Як повідомив сьогодні Генштаб ЗСУ, українська авіція за 17 червня, завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу російських військових. Знищено два зенітних ракетних комплекси ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, п'ять складів боєприпасів та три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

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