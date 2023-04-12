Подібне озброєння використовується російськими військами, які знаходяться в Білорусі.

Увечері 12 квітня в Гомелі помітили ешелон з військовою технікою. У його складі було не менше 10 автомобілів ГАЗ-66. Їхні колеса були пофарбовані в білий колір, що означає, що техніка була знята з тривалого зберігання.

Як повідомляє Motolko help, в Гомелі розташована 1868-ма артилерійська база озброєння (в/ч 63604), яка займається ремонтом, зберіганням, обслуговуванням і видачею у війська ракетно-артилерійського озброєння. Там на зберіганні були і ГАЗ-66. Їх використовують для перевезення 82-мм мінометів 2Б9 "Васильок" і 120-мм мінометів 2Б11. Передбачається, що їх зняли зі зберігання саме там.

Зазначається, що міномети 2Б9 "Васильок" використовують російські військові зі складу так званого регіонального угруповання військ у Білорусі. Водночас у білоруській армії такі міномети не використовуються - вони передані на озброєння територіальних військ.

Відео дня

На думку видання, зняття автомобілів ГАЗ‑66 зі зберігання для передачі їх в експлуатацію ЗС РБ виглядає малоймовірним, оскільки для транспортування міномета 2Б11, який стоїть на озброєнні, використовується автомобіль МЗКТ-500200.

Що відбувається в Білорусі

Вдень 6 квітня територію Білорусі покинули три МіГ-31к ВКС РФ, які перебували на аеродромі в Мачулищах з 13 грудня 2022 року.

Також нещодавно Росія вивела з Білорусі тисячі військових. Йдеться про близько 2 тис. російських військових, яких можуть перекинути на схід нашої країни.

Вас також можуть зацікавити новини: