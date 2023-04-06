В ешелоні прибуло не менше 10-15 танків та інша техніка.

Вночі 6 квітня Білорусь перекинула до кордону з Литвою військову техніку. Ешелон з не менше ніж 20 одиницями техніки прибув на станцію Гудогай в 9 кілометрах від литовського кордону.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", в ешелоні прибуло не менше 10-15 танків Т-72Б/Б3, БТРи, БМП і МТ-ЛБ. Зазначається, що була перекинута техніка 120-ї бригади Збройних сил Білорусі, яка дислокується в Уруччі, Мінськ.

За даними моніторингової групи, формування ешелону відбувалося протягом усього дня, 5 квітня, на станції Озерище. Звідти ешелон відправився в районі 22 годин того ж дня.

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Що відбувається в Білорусі

Вдень 6 квітня територію Білорусі покинули три МіГ-31К ВКС РФ. Ці борти перебували на аеродромі в Мачулищах з 13 грудня 2022 року.

Крім того, до Білорусі приїжджав російський генерал, який командував окупацією Балаклії Харківської області. Андрія Рузинського помітили в Зябрівці.

Водночас нещодавно Росія вивела з Білорусі тисячі військових. За даними Держприкордонслужби України, йдеться про близько 2 тис. російських військових, яких потім можуть перекинути на схід нашої країни.

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