Ударного угруповання, яке було б готове здійснити вторгнення на територію України з Білорусі, розвідка не відмічає.

З Білорусі виводиться в рамках ротації близько 2 тис. російських військових, яких Кремль в подальшому планує перекинути на схід України. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу щодо оперативної ситуації на кордонах, у тому числі з Білоруссю.

Він нагадав, що Білорусь продовжує підтримувати Росію у розв’язаній нею війні проти України та дає свою територію для російських військових, зокрема для проведення навчань, тренувань.

"На даний момент, після проведення певної підготовки для російских військових, відбувається ротація. Нам відомо, що на даний момент розпочалися заходи з виведення частини російських підрозділів на територію Росії з Білорусії. Раніше ми повідомляли, що на териоорії Білорусі перебуває близько 4 тис. російських військових. Після цих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість знизиться. За нашими даними, з Білорусі вийде близько 2 тис. російських військових, яких Росія в подальшому планує залучити до бойових дій на сході нашої країни, для посилення свого угруповання", - сказав Демченко.

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За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, ударного угруповання, яке було б готове здійснити вторгення на територію України, на цьому напрямку підрозділи розвідки України не відмічають.

Демченко зазначив, що ті підрозділи білоруської армії, які посилюють кордон з Україною, знаходяться, як і раніше, на певній віддаленості від кордону, в їхніх діях нічого не змінилось.

"Не змінений ні їхній характер дій, ні кількість. Але, попри все це, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, бо ми розуміємо підступність ворога. Тому, як і раніше, з нашого боку відбуваються всі необхідні дії для укріплення як лінії кордону, так і прикордоння, щоб всі складові Сил оборони, а це і підрозділи Державної прикордонної служби, які перебувають на передньому краї, а також інші складові, які посилюють цей напрямок - і ЗСУ, і Нацгвардія - мали всі можливості, щоб відбити будь-яку атаку з цього напрямку, або протидіяти провокаціям на цій ділянці", - сказав він.

Роль Білорусі у війні проти Україні - головне

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну надає всіляку підтримку окупантам, зокрема території для підготовки, розміщення військових країни-агресора, а також надає своїх інструкторів, повітряний простір.

При цьому на території Білорусі постійно відбуваються спільні білорусько-російські військові навчання.

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