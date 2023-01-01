Зазначається, що росіяни вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі.

Російські війська виснажують запаси артилерійських боєприпасів. Внаслідок цього окупантам важко підтримуватиме поточний темп операцій на окремих ділянках лінії фронту в Україні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). За їхньою оцінкою, росіяни не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів для підтримки великомасштабних наступальних операцій.

Начальник ГУР України Кирило Буданов повідомив, що російські війська в Україні мають серйозні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть відчутнішими до березня 2023 року. На думку аналітиків, недостатня кількість боєприпасів частково завадить окупаційним силам підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута найближчим часом. Крім того, це вплине на їхню здатність проводити активні операції та в інших місцях в Україні.

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Зазначається, що російські війська вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі. Це є ще одним доказом того, що відновлення великомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним.

Війна в Україні: останні новини

За останніми даними, ворог втратив у війні в Україні 105 тисяч 960 військових. Сили оборони минулої доби відбили атаки військ РФ з районі 9 населених пунктів на Донбасі.

Ще 29 грудня 2022 року військовий експерт Петро Черник повідомляв, що в Росії почався "снарядний голод".

"На сьогодні війна і досі є на 95% війною артилерії. Дійсно, "снарядний голод" в Російській Федерації почався, але він не є максимально критичним. На початку цієї війни росіяни мали в межах від 15 до 20 млн снарядів різних калібрів", - сказав він.

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