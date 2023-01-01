Противник продовжує втрачати живу силу: у Запорізькій області за день поранено 160 окупантів, кількість ліквідованих уточнюється.

Сили оборони минулої доби відбили атаки військ РФ з районі 9 населених пунктів на Донбасі.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар’їнка і Побєда – Донецької", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

"Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська Луганської області доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників.

30 грудня минулого року, у Запорізькій області, втрати ворога склали до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Інформація щодо ліквідованих загарбників наразі уточнюється", - інформує Генштаб.

Ситуація на Донбасі

Українські воїни ведуть наступ на лінії Кремінна-Сватове Луганської області. Аналітики ISW констатували, що українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна Луганської області. Зокрема, вдалося захопити російський опорний пункт біля Червонопопівки приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної.

За даними Інституту вивчання війни, російські сили почали підготовку до "рішучих дій" у Луганській області. Російські війська продовжують накопичувати техніку та сили у Луганську. Групи десантників, які, раніше працювали в Херсонській області, тепер передислокувалися до Луганської області.

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