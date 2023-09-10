Окупанти намагаються методично знищувати наші цивільні об'єкти, зазначили в українській розвідці.

РФ розгорнула вздовж українського кордону понад 40 пускових установок балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля - "Іскандер".

Саме з цього озброєння супротивник вчора завдав ударів і балістичними, і крилатими ракетами по українській землі, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час дискусії у межах "Ялтинської європейської стратегії".

За його словами, супротивник таким чином здійснює методичне знищення, насамперед, цивільних об'єктів української держави. "…Російська Федерація вздовж кордону з Україною… розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер", - поділився Скібіцький.

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Варто зазначити, що "Іскандер" може запускати балістичні ракети 9М723, їхню модифікацію - 9М729 (вважається, що їхня максимальна дальність становить до 500 кілометрів) і крилату ракету Р-500. Є інформація, що ворожа крилата ракета здатна подолати відстань більшу у рази, аніж балістика та її модифікації.

Війна в Україні - сьогодні це варто знати

Російські загарбники вже не раз били по українській території різними ракетами, є багато жертв, постраждалих та руйнувань. Українським воїнам вже вдалося знищити 1 455 крилатих ракет РФ.

На початку травня військовий експерт, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман говорив, що в Росії залишилося близько 15% ракет від тієї кількості, яка була на початку повномасштабного вторгнення.

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