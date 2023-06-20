Україна і міжнародні партнери уважно це питання відстежують.

Станом на зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування ядерної зброї проти України, хоча така загроза з боку РФ гіпотетично існує завжди.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що РФ - це держава-терорист, яка вже неодноразово вчиняла різноманітні терористичні акти, воєнні злочини й зокрема займалася ядерним шантажем, пише РБК-Україна.

"Путінська Росія - це держава-терорист, яка володіє ядерною зброєю - стратегічною і тактичною. І гіпотетично загроза на цьому напрямку завжди існує. Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують", - сказав представник ГУР.

Він стверджує, що станом на зараз не можна говорити про зміну ситуації і підвищення ризиків імовірності застосування тактичної ядерної зброї Росією, і цьому є багато пояснень. По його словам, такий крок нічого б особливо не змінив для окупантів на полі бою, але це призвело б до краху режиму Путіна та до його остаточної поразки через "шалену" реакцію світу.

"Проте остаточно зняти питання таких загроз проти не лише України, а й для міжнародної спільноти з боку агресивної Російської федерації ми зможемо лише тоді, коли питання ядерного озброєння у РФ буде знаходитися під міжнародним наглядом та контролем. Лише тоді дане питання взагалі не буде стояти на глобальному порядку денному", - додав Юсов.

Заяви Байдена і Путіна про можливість застосування РФ ядерної зброї

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним "реальна". Глава Білого дому засудив розгортання Росією такої зброї в Білорусі, назвавши відповідну заяву Путіна "абсолютно безвідповідальною".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що у Росії немає необхідності бити по Україні ядерною бомбою. Він сказав, що ідея використовувати тактичну ядерну зброю не подобається і він ставиться до неї негативно.

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