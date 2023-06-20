Раніше російський диктатор заявив про початок розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі.

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним "реальна".

Раніше глава Білого дому засудив розгортання Росією такої зброї в Білорусі, назвавши відповідну заяву Путіна "абсолютно безвідповідальною", пише Reuters.

"Коли я був тут близько двох років тому й говорив, що непокоюся через висихання річки Колорадо, усі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так само, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден групі донорів у Каліфорнії.

Загроза застосування ядерної зброї з боку Росії

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, деякі з яких, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році. Пізніше Путін також заявив, що перші ядерні заряди вже знаходяться в Білорусі, а решту планують перемістити до кінця 2023 року.

Це перше після розпаду Радянського Союзу розміщення Росією таких боєголовок - ядерної зброї меншого радіусу дії - за межами своєї території.

США заявили, що не мають наміру змінювати свою позицію щодо стратегічних ядерних озброєнь у відповідь на це розгортання, і не бачать ніяких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

У травні Росія відкинула критику Байдена на адресу її плану розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявивши, що США десятиліттями розміщували таку ядерну зброю в Європі.

За розгортанням російських сил уважно стежать Сполучені Штати та їхні союзники, а також Китай, який неодноразово застерігав РФ від використання ядерної зброї у війні в Україні.

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