Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним "реальна".
Раніше глава Білого дому засудив розгортання Росією такої зброї в Білорусі, назвавши відповідну заяву Путіна "абсолютно безвідповідальною", пише Reuters.
"Коли я був тут близько двох років тому й говорив, що непокоюся через висихання річки Колорадо, усі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так само, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден групі донорів у Каліфорнії.
Загроза застосування ядерної зброї з боку Росії
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, деякі з яких, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році. Пізніше Путін також заявив, що перші ядерні заряди вже знаходяться в Білорусі, а решту планують перемістити до кінця 2023 року.
Це перше після розпаду Радянського Союзу розміщення Росією таких боєголовок - ядерної зброї меншого радіусу дії - за межами своєї території.
США заявили, що не мають наміру змінювати свою позицію щодо стратегічних ядерних озброєнь у відповідь на це розгортання, і не бачать ніяких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.
У травні Росія відкинула критику Байдена на адресу її плану розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявивши, що США десятиліттями розміщували таку ядерну зброю в Європі.
За розгортанням російських сил уважно стежать Сполучені Штати та їхні союзники, а також Китай, який неодноразово застерігав РФ від використання ядерної зброї у війні в Україні.