На окупованому Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу.

Російські загарбники зосередили понад 800 ракет в окупованому Криму для здійснення енергетичного терору цієї зими.

"Ми говорили про те, що спираємось на дані Головного управління розвідки. Знаємо, що на Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу, зокрема, ракети типу "Калібр" якраз там зосереджені, ракети типу "Онікс" також запускаються з Кримського півострову. Потенціал ворог накопичує - це очевидно", - під час телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, ракети повітряного базування розосереджені у місцях, де можна їх завантажувати у літаки.

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"Ми говоримо про готовність понад 800 ракет у загальній кількості до використання ворогом для етапу енергетичного терору", - наголосила Гуменюк.

Ракетний терор РФ

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська накопичують озброєння для того, щоб завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку.

За даними Міненерго, російські загарбники очікують "стабільних" морозів в Україні, щоб почати масовані удари по енергетичній інфраструктурі.

У ГУР наголошували, що цієї зими Росії буде важче здійснювати атаки по енергетичній інфраструктурі України, оскільки вона підготувалася.

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