Його було знищено ударним морським дроном Magura V5.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали відео знищення швидкісного катера російських окупантів у Криму. Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі ГУР.

"Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників. Успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, то бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму.

"Нагадаємо, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "Цезарь Куніков", "Івановєц", "Сєрґєй Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Іван Хурс", - додали у розвідці.

Атаки на російський флот у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, морські дрони вперше атакували російський флот у жовтні 2022 року. Тоді біля берегів тимчасово окупованого ворогом Криму, в порту Севастополя, було підбито два військові кораблі.

Знищено вже 26 кораблів/катерів і один підводний човен російських окупантів. Зокрема, унаслідок удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун" у квітні 2022 року було знищено флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва".

Раніше сьогодні, 6 травня, джерело УНІАН у спецслужбах підтвердило, що вночі дрон ГУР "Магура V5" уразив швидкісний катер росіян у Криму, в районі бухти Вузька.

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