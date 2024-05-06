Український дрон уразив російського катера / скріншот з відео

Морський дрон Головного управління розвідки уразив російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в ГУР МОУ, успішну операції реалізували в ніч на 6 травня в районі бухти Вузька (район Чорноморське).

"Внаслідок операції ГУР у пункті базування морським дроном Магура V5 уражено швидкісний катер російських загарбників", - зазначає видання.

Відео дня

Водночас джерело УНІАН у спецслужбах також підтвердило, що вночі дрон ГУР Магура V5 уразив швидкісний катер росіян у Криму, в районі бухти Вузька.

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Морські дрони проти російського флоту

Як повідомляв УНІАН, морські дрони вперше атакували російський флот у жовтні 2022 року - тоді біля берегів тимчасово окупованого супротивником Криму в порту Севастополя було підбито два військові кораблі.

Варто зазначити, що загальні водні втрати Росії під час війни в Україні на сьогодні такі - знищено 26 кораблів/катерів і один підводний човен. Зокрема, унаслідок удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун" у квітні 2022 року було знищено флагман Чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва".

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