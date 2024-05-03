Зараз росіяни ховають свої надводні ракетоносці і користуються лише підводними човнами.

На тлі серії ударів по Криму останнім часом ворог застосовує виключно підводні носії крилатих ракет для ударів по Україні, а надводні кораблі росіяни ховають подалі, боячись їх знищення. Про це сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що раніше окупанти розраховували більше на свої системи ППО в Криму. "Але останнім часом відбулося кілька "кейсів", в результаті чого кількість ППО трохи зменшилася. І, відповідно, вони були вимушені змінити тактику і почали ставити [в портах] бойові одиниці поміж кораблів забезпечення", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що одним з таких кораблів якраз і було рятувальне судно "Комуна", по якому було завдано удару 21 квітня в порту тимчасово окупованого Севастополя. За його словами, також окупанти дуже часто змінюють місце стоянки суден.

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"Севастопольська бухта не маленька і навіть в її межах можна періодично змінювати місця стоянки і пробувати ввести нас в оману", - зазначив Плетенчук.

За його словами, останнім часом окупанти наважуються застосовувати виключно подводні носії крилатих ракет.

"Це субмарини, які є носіями крилатих ракет, їх три одиниці в складі Чорноморського флоту. Кожна з них може запустити до чотирьох ракет, тобто це може бути залп з 12 ракет. Але практики застосування одночасно такої кількості немає. Тобто максимум до двох носіїв застосовується, як правило", - сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.

При цьому додав, що надводні носії крилатих ракет ворог не випускає на зовнішній рейд, бо розуміє загрозу щодо їх знищення, тому вони перебувають в пункті базування в Нововоросійську.

Плетенчук також розповів про створення російськими окупантами флотилії в районі Голої Пристані. За його словами, це спроба впорядкувати той стан речей, який вже є на сьогодні.

"Це фактично адміністрування процесів, тому що у підпорядкуванні сил, які безпосередньо на цьому напрямку працюють, є кілька розрізнених підрозділів, які мають відповідні плавзасоби морської піхоти тієї ж 810 бригади, а також ті, які вони забрали у місцевого населення. І вони зараз намагаються впорядкувати їх в таку структуру, яку називають річкова флотилія", - зазначив він.

Плетенчук розповів, що в акваторії Чорного і Азовського морів окупанти досить активно використовують різноманітні види повітряної техніки, зокрема, фактично всі моделі дронів, які ведуть постійну розвідку, моніторинг, щоб убезпечити власні кораблі і катери. За його словами, також ворог використовує літаки – АНи, Бе-12, СУшки різноманітні, МіГи, які ведуть розвідку і можуть наносити вогневе ураження.

"Відчуваючи нестачу розвідувальної авіації можуть нештатно використовувати навіть бомбардувальники Су-24 для того, щоб вести розвідку. Тобто вони намагаються компенсувати наявними засобами ті прогалини, які в них є після втрати А-50", - наголосив він.

Плетенчук повідомив, що зараз немає ворожої активності в напрямку острова Зміїний.

"Вплив авіації є досить суттєвим і фактично він перетворює акваторію нашого моря, яку ми звільнили від присутності російських кораблів, на сіру зону, бо нам так само перебувати в цій акваторії є небезпечним", - підкреслив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.

Як повідомляв УНІАН, Росія планує спустити на воду два кораблі для Чорноморського флоту. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", який називається "Тайфун", а також патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков", що називається "Виктор Великий".

За даними Defense Express, в російському Міноборони заявили, що спуск кораблів на воду відбудеться в один день у травні, але точна дата не названа. Відбутися це має на Зеленодольскому заводі у Татарстані.

Видання зазначає, що завдяки мережі річок та каналів у РФ є можливість посилення та перекидання кораблів таких класів фактично до будь-якого флоту та флотилії, можливо окрім Тихоокеанського. На практиці, кораблі з Зеленодольского заводу на постійній основі посилювали російські Чорноморський, Балтійський флоти та Каспійську флотилію.

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