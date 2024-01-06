Вартість одного такого комплексу становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів, зауважили в ГУР.

Українські розвідники вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області РФ. Операція, спрямована на ослаблення держави-агресора, відбулася 6 січня 2024 року.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки Міноборони України. Захисники уразили коштовну техніку російських окупантів.

"У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області. Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь С1" виведені з ладу. Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів", – зауважили в ГУР

Також розвідники опублікували відео удару по ворожих комплексах:

Інші операції в Бєлгородській області

5 січня 2024 року стало відомо, що бійці Головного управління розвідки здійснили рейд на територію Бєлгородської області РФ. Розвідники зʼясували, що вище керівництво окупаційної армії РФ планувало провести перевірку на російських позиціях у Грайворонському районі області.

Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Водночас про кількість ліквідованих загарбників наразі деталей немає.

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