За словами губернатора, мешканців облцентру готові перевезти до місць, де вони перебуватимуть "в досить комфортних умовах, у теплих та безпечних номерах".

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков запропонував росіянам евакуюватися з обласного центру. Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA live.

"Вже сьогодні ми готові вас перевезти до Старого Осколу та Губкіна, де ви перебуватимете в досить комфортних умовах, у теплих та безпечних номерах. Ви знаходитиметеся там стільки часу, скільки це буде потрібно", — сказав чиновник.

Варто додати, що Старий Оскол знаходиться в 140 км від Бєлгорода, а Губкін - в 120 км.

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Обстріли Бєлгорода та області - останні новини

Напередодні Головне розвідувальне управління Міністерства оборони України (ГУР) провело спецоперацію у Бєлгородської області Російської Федерації. Внаслідок вогневого нальоту ворог зазнав втрат, кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Як повідомили в ГУР, у зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора, наші воїни-розвідники реалізували комплекс спеціальних дій.

Також УНІАН повідомляв, що окупанти заявили про збиття 10 ракет у Бєлгороді. Губернатор області РФ Вʼячеслав Гладков заявив, що в місті "запущено сирену ракетної небезпеки". Він закликав мешканів Бєлгорода не підходити до вікон.

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