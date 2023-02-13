Наразі усі захисники, які повернулись з полону, проходять реабілітацію.

Україна продовжує працювати над поверненням з полону українських воїнів, які захищали острів Зміїний, Маріуполь та "Азовсталь".

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, йдеться у Telegram-каналі ГУР.

"Справді, частина захисників Зміїного, значна частина захисників Маріуполя та "Азовсталі" знаходяться в рашистському полоні. Триває робота над тим, щоб кожен з них повернувся додому", - заявив Юсов.

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За його словами, усі українські воїни, які повернулись з полону, зараз проходять процес реабілітації, постізоляційного супроводу й намагаються повернутись до нормального життя.

Обмін полоненими

Україна постійно веде переговори з Росією, щоб повернути військовополонених і "взятих в заручники" цивільних.

Як повідомляв УНІАН, російська сторона відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх", зокрема, якщо йдеться про захисників Маріуполя.

У ГУР розповідали, що Росія періодично зриває вже узгоджені раунди обміну полоненими, щоб психологічно тиснути на українців і дестабілізувати ситуацію.

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