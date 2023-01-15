Окупанти використовують горе українських захисників і їх родин для того, щоб десь посіяти паніку чи дестабілізувати ситуацію.

Російська сторона зірвала обмін, який мав відбутися 14 січня. Це зроблено, щоб розхитати настрої в українському суспільстві.

В цій ситуації це ніщо інше, як активізація ІПСО противника, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Насправді, досить часто переносяться обміни. Але в даній ситуації ми маємо справу з активізацією рашистів у сфері ІПСО для дестабілізації ситуації в країні, в тому числі й зараз у напрямку українських військовополонених. На жаль і цю тему ворог використовує, а саме горе наших захисників і їх родин для того, щоб десь посіяти паніку чи дестабілізувати ситуацію", - пояснив він.

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За словами Юсова, зараз проросійські боти дуже активно себе поводять. Крім того, масово з'являються нові інформаційні ресурси, які ворог використовує для збору даних. Представник ГУР додав, що це така гра на нервах Він додав, що робота по обмінах триває і найближчим часом можуть з'явитися добрі новини. Юсов нагадав, що такі ситуації потребують тиші.

Обміни полоненими

В неділю, 8 січня, відбувся черговий вдалий обмін полоненими між Україною і Росією. Україна повернула додому 50 воїнів. Це був перший обмін у 2023 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, за час повномасштабної війни з Росією з російського полону вдалося звільнити майже 1600 осіб. Як повідомили в Мінреінтеграції, це 1464 військовослужбовців і 132 цивільних.

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