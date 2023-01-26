Агресор максимально затягує процес повернення саме героїв та героїнь, які захищали Маріуполь.

Російська сторона не погоджується на обмін полонених всіх на всіх.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Суспільному". Так, відповідаючи на запитання, чи реалістичний обмін всіх на всіх, омбудсмен зазначив, що наразі ні. Пояснюючи чому, сказав: "Російська сторона на нього не погоджується. Якби такий обмін залежав лише від нас, ми його давно зробили б".

За словами Лубінця, перша ініціатива стосовно цього була про те, щоб провести обмін всіх на всіх однієї категорії. "Бо коли ми беремо Женевські конвенції, є визначений пріоритет — спочатку повертаються військовополонені жінки, потім поранені. Від України постійно лунають заклики провести обмін всіх на всіх, наприклад, поранених. Але вони не хочуть цього робити", - підкреслив омбудсмен.

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При цьому він зауважив, що, говорячи про обмін всіх на всіх, є прив’язка до кількості. "Російська сторона буде вимагати: скільки вони повертають, стільки ж вони хочуть отримати. Важкопоранених українських військовополонених на території Росії більше, ніж важкопоранених військовополонених росіян на території України. Тому ми і пропонуємо не обмін, а репатріацію, тобто повернення. У цьому сенсі немає прив'язки до кількості", - пояснив Лубінець.

Щодо обмінів він також сказав, що Росія максимально затягує процес повернення саме героїв та героїнь, які захищали Маріуполь.

"Деталі я не можу розказати, але ми робимо все, аби на кожному обміні в нас були присутні військовослужбовці, які захищали Маріуполь", - зазначив омбудсмен.

За його словами, також є проблеми з цивільними медиками, які працювали в цивільних лікарнях.

"Російська сторона трактує їх як комбатантів. На запитання чому, інколи я чую відповідь: "Вони надавали допомогу військовим, тому ми визначаємо їх як військових медиків". Але вони виконували свою роботу, вони не могли не надавати медичну допомогу. Напевно, в Росії про це не чули", - сказав Лубінець.

Водночас він підкреслив, що головне — те, що Україна та Росія вийшли на системну роботу щодо повернення людей додому. "Є складні кейси. Наприклад, захисники Маріуполя. Настільки ж важкий острів Зміїний. Але не скажу, що за якимись кейсами є легша робота", - зазначив Лубінець.

Обмін полоненими з РФ

На початку грудня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути понад 1,3 тис. українців.

Наприкінці року уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька повідомляла, що у полоні РФ перебувають близько 3,4 тисяч захисників України.

8 січня відбувся черговий обмін полоненими, до України повернули 50 військовослужбовців.

А вже 14 січня Росія в останній момент скасувала запланований обмін полоненими.

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