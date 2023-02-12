Дмитро Лубинець зазначив, що в полон до українських військових деякі окупанти потрапляли по кілька разів.

Російська Федерація придумала нову причину, щоб не віддавати полонених українців. У Москві заявили, що нібито матері українців просили їх не повертати.

"Російська сторона вірить в те, що таким чином вони можуть пояснити, чому вони не віддають наших героїв і героїнь. Це взагалі нонсенс. Ми почали за цим спостерігати досить давно, але це не було настільки масштабно, як зараз. Тобто, надаються якісь великі списки з нашого боку. Я постійно підкреслюю, що українська сторона намагається знайти взаєморозуміння з російською стороною, щоб вийти на обміни всіх на всіх за категоріями: всіх поранених на всіх поранених, всіх жінок військовослужбовців на всіх жінок військовослужбовців. Тобто, на такі великі обміни. Російська сторона спочатку просто затягувала, а потім почала говорити, що "у нас ці відмовилися від обміну, ці не хочуть повертатися в Україну", - розповів уповноважений Верховною Радою з прав людини Дмитро Лубинець в інтерв'ю виданню NV.

При цьому він зазначив, що запропонував провести бесіду з кожним українцем, який відмовився повертатися додому з полону, але російська сторона скасувала все в останній момент.

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"Потім ця заява Москалькової, що до неї звертаються вже сотні матерів, рідних, які ніби просять не повертати своїх рідних в Україну, бо начебто Україна одразу їх записує знову до лав ЗСУ, відправляє на війну. Знаєте, є така приказка: На злодієві і шапка горить. Хто більше кричить, той і є сам злодієм. Так ось: російська сторона робить один в один те, про що і заявляє. І, на відміну від російської сторони, в України є докази. Наприклад, двічі вже потрапляли в полон російські військовослужбовці - Олександр Фоменко з Таганрога і Руслан Вальяшин. Це були російські військові, які потрапили в полон, повернулися, знову пішли на війну і вдруге потрапили в полон", - зазначив омбудсмен.

Він вказав, що Україна нікого після полону одразу не відправляє на службу, тому що люди потребують медичної та психологічної допомоги. Крім того, уповноважений з прав людини зазначив, що всі заяви про хороші умови російського полону фікція – люди втрачають десятки кілограмів.

"Саме тому, що їм настільки "краще", РФ жодного разу не допустила туди жодну міжнародну організацію, ніяких міжнародних спостерігачів. Саме для того, щоб, напевно, ніхто не переконався, наскільки там "добре" нашим військовослужбовцям. Знаєте, вони це не тільки транслюють всередині, вони думають, що можуть переконати ще когось ззовні. Тому що вони направляють якісь офіційні листи на Міжнародний Комітет із запобігання тортурам, розповідають, як Україна погано поводиться, що дійсно до них звертаються українські матері. Але навіть не можуть зрозуміти, що самі риють собі яму. Ніяких доказів не можуть надати, крім таких заяв", - підсумував Лубинець.

Обмін полоненими - що відомо

Україна постійно веде переговори з Росією, щоб повернути як військовополонених, так і "взятих в заручники" цивільних. 4 лютого додому повернулися 116 українських бійців. При цьому 23 українці мали поранення, а деякі втратили кінцівки через обмороження.

Український омбудсмен зазначив, що російська сторона відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх", зокрема, якщо мова йде про захисників Маріуполя.

Крім того, українська розвідка повідомила, що Росія періодично зриває вже узгоджені раунди обміну полоненими, щоб психологічно тиснути на українців і дестабілізувати ситуацію.

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