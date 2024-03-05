Олег Синєгубов зазначив, що на Лимано-Куп'янському напрямку росіяни зосередили понад 100 тисяч військових.

Українські військові ведуть активні дії в районі Табаївки Харківської області. Захисники України намагаються зайняти висоти біля населеного пункту.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на Лимано-Куп'янському напрямку росіяни зосередили понад 100 тисяч військових. При цьому він вказав, що кожен день окупанти чинитимуть тиск біля Синьківки і Табаївки, де намагаються реалізувати наступальний потенціал, але безуспішно.

"У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб домогтися тактичних успіхів, проте ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових - зайняти висоти, звідки ворог наступає", - уточнив глава ОВА у своєму Telegram-каналі.

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3 березня керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомив, що ворог зменшив інтенсивність штурмових дій на Куп'янському напрямку.

Крім того, цього ж дня Державна прикордонна служба України повідомила, що на тимчасово окупованій території Харківської області втрати Росії у війні проти України зросли - вражено "гніздо" противників.

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