За словами Іллі Євлаша, РФ ухвалила рішення припинити штурми в районі Синьківки Харківської області.

Війська РФ зменшили інтенсивність штурмів на Куп'янському напрямку, сказав в ефірі телемарафону начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"На Лиманському напрямку ворог зменшив свою інтенсивність в районі Синьківки. Там він вдається до закріплення на позиціях, оскільки розуміє, що наразі його атаки на цьому напрямку марні, ворог вдається до облаштування позицій, перегрупування та підготовки своїх штурмових груп", – сказав Євлаш.

Він пояснив, що через те, що РФ не мають успіхів на цьому напрямку, вони ухвалили рішення стати тут в оборону і почати посилювати власні позиції. Натомість, частину військ перекинули на інші локації Лиманського напрямку.

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"З цього напрямку він перекидає війська на Лиманський напрямок в район Тернів, Ямполівки, де зараз ведуться активні, жорсткі бої. Ворог не полишає спроб намацати там слабку місцину, шпарину в нашій обороні та намагається продавити її – наразі без успіху", – зазначив Євлаш.

За словами речника, подібну тактику РФ застосовувала і раніше – у 2023 році вони довго не могли захопити Новоєгорівку Луганської області. Зрозумівши, що розвинути наступ не вийде, війська РФ ухвалили рішення перекинути сили в інший район бойових дій.

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Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ не полишає спроб ліквідувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області. Крім того, вона зазначила, що РФ тут почала значно обережніше використовувати авіацію.

У Третій штурмовій бригаді повідомили про успішний рейд до захопленої росіянами Авдіївки. Повідомляється, що внаслідок успішної операції вдалося взяти в полон кількох окупантів.

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