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У ніч на середу, 5 червня, у Харківській області прогриміли вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів. У Харківській області повітряну тривогу оголосили о 00:42. У Повітряних Силах повідомляли про ракетну небезпеку в областях, де вона була оголошена. Також існує загроза застосування ударних безпілотників.

"У передмісті Харкова прогриміли два вибухи, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться в повідомленні.

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Інформації від офіційних осіб ще не надходило. Також зараз тривога звучить у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Ракетна загроза: що відомо

Сьогодні ввечері в оперативному командуванні "Південь" попереджали, що російські загарбницькі війська готуються до нанесення ударів ракетами і дронами по Україні. За їхніми даними, атака може статися вже цієї ночі.

В останньому зведенні оперативного командування, опублікованому в соціальній мережі Fаcebook, повідомлялося, що російське корабельне угруповання продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря і в південній Азовській, в кількості дев'яти і одного кораблів.

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходився один надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами".

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