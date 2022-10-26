На території полігону у Херсоні, де проходять військові навчання мобілізованих окупантів, прогриміли вибухи.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
На опублікованих в мережі фото видно, як сірий стовп диму піднімається за містом.
Що стало причиною вибухів - поки невідомо.
Російський пропагандист "Комсомольської правди" Олександр Коц спершу натякав у соцмережах, що вибухи були ударом противника. Пізніше він написав, що окупанти нібито проводять розмінування снарядів, що не розірвалися.
Ситуація в Херсонській області
Просування ЗСУ на півдні наразі сповільнено у зв'язку з сезоном дощів, розповів міністр оборони Олексій Резніков. Але контрнаступ триває.
За його словами, ЗСУ контролюють всі мости, тому є велика ймовірність того, що звільнення Херсона пройде без вуличних боїв.
На тлі успіхів української армії зростає загроза підриву росіянами Каховської дамби, що, за задумом Кремля, має відрізати ЗСУ від лівобережжя. З цим не згодні деякі експерти. Зазначається, що ударна хвиля накриє в першу чергу самих окупантів. Більше того, за словами секретаря РНБО Данілова, це назавжди закриє для РФ питання Криму.
У регіоні триває депортація українських громадян до Криму та до Росії, ворог у прискореному режимі вивозить награбоване в інші окуповані райони.