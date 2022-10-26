Причина вибухів поки невідома.

На території полігону у Херсоні, де проходять військові навчання мобілізованих окупантів, прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

На опублікованих в мережі фото видно, як сірий стовп диму піднімається за містом.

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Що стало причиною вибухів - поки невідомо.

Російський пропагандист "Комсомольської правди" Олександр Коц спершу натякав у соцмережах, що вибухи були ударом противника. Пізніше він написав, що окупанти нібито проводять розмінування снарядів, що не розірвалися.

Ситуація в Херсонській області

Просування ЗСУ на півдні наразі сповільнено у зв'язку з сезоном дощів, розповів міністр оборони Олексій Резніков. Але контрнаступ триває.

За його словами, ЗСУ контролюють всі мости, тому є велика ймовірність того, що звільнення Херсона пройде без вуличних боїв.

На тлі успіхів української армії зростає загроза підриву росіянами Каховської дамби, що, за задумом Кремля, має відрізати ЗСУ від лівобережжя. З цим не згодні деякі експерти. Зазначається, що ударна хвиля накриє в першу чергу самих окупантів. Більше того, за словами секретаря РНБО Данілова, це назавжди закриє для РФ питання Криму.

У регіоні триває депортація українських громадян до Криму та до Росії, ворог у прискореному режимі вивозить награбоване в інші окуповані райони.

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