Так звана евакуація українців з Херсону є насправді депортацією.

Якщо окупанти підірвуть Каховську дамбу, то вони таким чином "відріжуть собі ногу".

Про це сказав на брифінгу військовий експерт, полковник Петро Черник.

"З воєнної точки зору підривання Каховської дамби не матиме жодного значення, бо українські війська знаходяться значно північніше. Якщо вони це зроблять, то вони відріжуть собі ногу, бо та потенційна водяна ударна хвиля, яка може бути утворена, найперше підтопить територію, де знаходяться російські війська", - наголосив він. За його словами, також відразу постане питання з постачанням води до Кримського півострову - він буде позбавлений водопостачання.

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Черник зазначає, що такий підрив може свідчити, що в Росії йде боротьба з Путіним, щоб всім продемонструвати, що він не контролює ситуацію і в Криму немає води.

Говорячи про так звану евакуацію мешканців Херсона на лівий берег Дніпра, Черник сказав, що це є "класична депортація українських громадян".

За його словами, це свідчить про те, що Росія для українців є "цивілізаційним злом" і противник перейшов "усі можливі риски людяності і показує, що чекає Україну в разі капітуляції". "Якщо б таке сталося (йдеться про капітуляцію України – УНІАН), а цього не станеться, то тоді сотні тисяч українців переб’ють, а на Сибір вивезуть мільйони, а решта – "тунельне рабство", - сказав він. За його словами, Росія вже раніше використовували такі методи.

Експерт зазначає, що ці кроки Росії є "стратегічною ознакою психологчної слабкості противника".

Загроза підриву Каховської дамби

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу сформувати міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС та забезпечити негайне розмінування греблі.

В разі підриву в зоні швидкого затоплення опиниться Херсон та ще понад 80 населених пунктів.

21 жовтня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили, що російські окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС і наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опор. Росіяни заздалегідь спланували підрив дамби Каховського водосховища та агрегатів Каховської гідроелектростанції.

Також спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров зазначав, що окупанти намагаються представити мінування ГЕС як намір Сил оборони України її підірвати.

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