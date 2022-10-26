За його словами, на вуличні бої вони неспроможні, адже шляхи відступу заблоковано.

Українські воїни контролюють всі мости через Дніпро у Херсоні, тому окупанти не зможуть покинути місто, як це було в Ізюмі.

Про це в інтерв'ю американському виданню Fox News розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, окупантам небезпечно для життя залишатися в Херсоні та вести вуличні бої із ЗСУ. Шляхів відступу не буде.

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"Не зовсім вірю, що росіяни матимуть змогу вести вуличні бої. Тому що для них це не оптимальний варіант. Ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. І для них ризиковано залишатись у Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як зробили це в Ізюмі", – заявив Резніков.

Міністр наголосив, що війна в Україні зараз перебуває на третьому етапі – поступовому звільненні окупованих територій. За його словами, перший етап полягав у тому, щоб зупинити російську армію. На другому етапі вдалося стабілізувати ситуацію вздовж усієї лінії фронту.

Звільнення Херсонської області: що відомо

Наприкінці серпня Збройні Сили України пішли в контрнаступ на Херсонщині. Станом на 21 жовтня у Херсонській області вдалося звільнити 88 населених пунктів. Деокупація триває.

В Інституті вивчення війни припустили, що окупанти готуються тікати зі значних територій.

Президент Володимир Зеленської заявив, що загарбники замінували Каховську дамбу. Попри загрозу затоплення, ЗСУ продовжують знищувати ворога на півдні. За добу в Херсонській області знищено до 30 осіб, під завалами залишилися понад 100 загарбників. Всього підтверджено поразку 12 районів зосередження озброєння і військової техніки, двох опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу окупантів.

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