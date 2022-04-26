Вона закликала допомогти евакуювати їх з міста.

У Херсоні 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

За її інформацією, у підвалі знаходяться 10 вихованців будинку дитини у віці від 4 місяців до 1 року, решта – молодше 4 років, в тому числі діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

Для них знайшли безпечне місце в регіоні України, де не ведуться активні бойові. Там дітям зможуть надати всю необхідну допомогу.

"Я прошу усіх, хто може надати сприяння у переведенні цих дітей до безпечного регіону України, не залишатися осторонь та здійснити всі залежні від вас заходи для відкриття та роботи гуманітарного коридору, щоб малеча нарешті опинилася у безпеці", - закликала Денісова.

Нагадаємо, що російські війська окупували Херсон 2 березня. Місцеві мешканці постійно виходили на мирні мітинги в підтримку України, проти них застосовували зброю.

25 квітня окупанти зайняли будівлю мерії. Відомо, що вони планують провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки".