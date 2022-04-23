Він заявив що такі дії не на користь діпломатичному врегулюванню цієї ситуації.

Україна вийде з мирних переговорів в разі проведення "референдуму" РФ в Херсоні та в разі знищення захисників Маріуполя.

Про президент Володимир Зеленський заявив в ході прес-конференції.

"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі , якщо буде проголошений псевдо-референдум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів. Але люди наші, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях в Херсоні... і в Запорізькій області, і на сході держави, повинні знати і повинні не допомагати окупантам. Місцеві люди ходять по квартирах, збирають дані", - заявив Зеленський.

Він заявив що такі дії не на користь діпломатичному врегулюванню цієї ситуації.

"Це точно завадить закінченню війни дипломатичним шляхом, це точно неправильний крок з боку Росії, це говорить про те, що все, що було до цього, всі ці зустричи дипломатичних груп - це фікція і такий політичний театр з дуже поганими акторами", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Херсоні окупанти мають намір провести "референдум"щодо створення так званої "Херсонської народної республіки". Спочатку його планували провести у період з 1 травня по 10 травня, згодом перенесли на 27 квітня. З міста вже виїхало близько 40% жителів.

Міста та села Херсонщини живуть під контролем російських окупантів ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

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