У 42-річного чоловіка залишились двоє дітей та дружина.

В Бериславському районі Херсонської області під час розмінування територій загинув керівник вибухотехніків обласної поліції Олександр Козюра.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Національної поліції.

Козюра разом зі своїми колегами проводив розмінування лісосмуги біля населеного пункту Білоусове Великоолександрівської територіальної громади.

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"На жаль, 42-річний полковник поліції в ході виконання службових обов’язків загинув під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет, що залишили після себе російські загарбники", - зазначили у відомстві.

У загиблого правоохоронця залишилися дружина й двоє дітей віком 5 та 10 років.

Ситуація на Херсонщині

Наприкінці серпня армія України пішла в контрнаступ на різних напрямках. У Херсонській області станом на 21 жовтня вже звільнено 88 населених пунктів.

У Генштабі України 22 жовтня заявили, що окупанти готують Херсон до вуличних боїв.

На думку полковника СБУ Романа Костенка зараз стан російських окупаційних військ на правому березі Дніпра у Херсонській області досить нестабільний, а тому ЗСУ мають унікальний шанс вибити загарбників.

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