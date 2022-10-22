Супротивники заселяються у залишені помешкання й переодягаються у цивільний одяг, зазначили у Генштабі армії України.

Російські окупанти готують тимчасово захоплений Херсон до вуличних боїв.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", - зазначають у Генштабі.

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Крім того, згідно з повідомленням, станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

Ситуація у Херсонській області під час війни з Росією - найважливіші новини

Наприкінці серпня на різних напрямках почався контрнаступ ЗСУ. Зокрема армія України просунулася у Херсонській області. Станом на 21 жовтня у регіоні деокуповано 88 населених пунктів.

Аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військ і здачу значних територій Херсонської області українській армії.

На півдні нашої держави воїни активно знищують супротивника та його важливі об'єкти, техніку й озброєння.

22 жовтня стало відомо, що на півдні ЗСУ ліквідували 17 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град" та три склади з боєприпасами.

У Генштабі нашої армії повідомили, що станом на 22 число на нашій землі загалом вже ліквідували 67 070 супротивників.

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